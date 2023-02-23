ایران تاسع اکبر بلد منتج للفولاذ على مستوى العالم

اعلنت رابطة الفولاذ العالمية، ان ايران تقدمت خطوة واحدة في مجال انتاج الفولاذ خلال الشهر الاول من العام 2023، لتحل اليوم بالمركز التاسع على مستوى العالم في هذا القطاع.

واوضحت "الرابطة" في تقريرها الاخير، ان حجم انتاج الفولاذ في ايران خلال الشهر الاول من العام 2023، بلغ مليونين و700 الف طن.

واضاف التقرير، ان من بين 10 اكبر بلدان منتجة للصلب (الفولاذ) عالميا، سجّل حجم الانتاج في الصين وايران فقط، زيادة خلال شهر كانون الثاني 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما شهدت الدول الثماني الاخرى انكماشا في انتاجها.

وبحسب التقرير ذاته، فقد بلغت زيادة انتاج الفولاذ الايراني في كانون الثاني المنصرم، 27.7 بالمائة، باعتبارها اكبر نسبة من النمو في البلاد.

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