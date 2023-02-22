استثمارات صینیة ویابانیة في قطاعي السکن والسیارات في ایران

صرح النائب عن مدينة همدان في مجلس الشورى الاسلامي حجة الاسلام حسين فلاحي ان شركة صينية تقدمت بعرض لبناء مليون و200 الف وحدة سكنية في ايران في غضون 4 سنوات، موضحا ان الشركة لن تتقاضى عملة صعبة من ايران في المقابل بل تكتفي بمقايضة النفط.

واضاف فلاحي ان هذه الشركة الاجنبية تعهدت بايفاد مندوب دائم لها في ايران يعمل ضمن اطار الخطة الحكومية الايرانية المسماة مشروع الاسكان الوطني، كما تعهدت ايضا بالاستفادة من كوادر وعمال ايرانيين في عمليات الانشاء، موضحا بأن تكلفة بناء الوحدات السكنية على يد هذه الشركة الصينية هي اقل حتى من السوق الداخلي في ايران، وان نطاق عمل الشركة هي في مختلف المحافظات الايرانية.

كما اضاف فلاحي ان شركة اجنبية أخرى تقدمت بعرض لتوريد السيارات الى ايران من دون ان تتقاضى العملة الصعبة، كما ان شركة ميتسوبيشي اليابانية لانتاج السيارات ايضا تقدمت بعرض لانتاج السيارات داخل ايران.

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