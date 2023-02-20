وزیر الطاقة: لجنة الطاقة النیابیة وافقت على انضمام ایران الى الاتحاد الدولي للطاقة الشمسیة

اعلن وزير الطاقة "علي اكبر محرابيان" عن موافقة لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي على انضمام ايران الى الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية.

وتطلع محرابيان في تصريح للصحافيين اليوم الاثنين، الى تصديق البرلمان خلال جلسة مفتوحة وبالاغلبية الحاسمة، على مشروع قرار عضوية الجمهورية الاسلامية في الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية، "لما فيه من اثار ايجابية في تطوير تكنولوجيا الطاقات المتجددة داخل البلاد".

واشار الى حضوره في اجتماع اللجنة البرلمانية للطاقة اليوم، مبينا ان نواب الشعب طرحوا استفساراتهم حول جدول الاجتماع الذي تضمن موضوع "التحاق ايران الى الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية"، حيث قام (محرابيان) بالرد عليها، ومن ثم وافق اعضاء اللجنة على هذا القرار.

وتمنى وزير الطاقة، بان يتم طرح مشروع القرار خلال جلسة البرلمان المفتوحة من اجل التصيدق النهائي عليها.

الى ذلك، صرح المتحدث باسم لجنة الطاقة النيابية "مالك شريعتي"، ان اجتماع اللجنة النيابية عُقد اليوم بمشاركة وزير الطاقة، والذي قام بالرد على اسئلة عدد من النواب، اضافة الى استعراض مهلة الشهرين المتبقية من "مشروع تطوير الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية".

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