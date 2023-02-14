افتتاح معرض کیش الرابع لصناعة البتروکیماویات

وأقيم حفل افتتاح هذا المعرض مساء الاثنين بحضور شركات "التمويل والمال" و "مجمعات البتروكيماويات" و "الشركات المعرفية" و "مجمعات التكرير " و "مدراء البتروكيماويات في جميع أنحاء البلاد".

ويقام هذا الحدث في مقر المعارض الدولية في جزيرة كيش بالخليج الفارسي من يوم الاثنين إلى 15 فبراير من الساعة 16:00 حتى 22:00 بالتوقيت المحلي.

كما يستضيف مقر المؤتمرات الدولي الجزء الخاص بالمؤتمر من هذا الحدث الصناعي في الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى غدا الاربعاء .

نقل المعرفة التقنية والخدمات الهندسية ، ودعم واستخدام قوة الشركات القائمة على المعرفة والمبتكرة ، ودعم الصناعات منخفضة التقنية ، والاهتمام بدور البحث والتكنولوجيا ، وتطوير الأدوات المالية بهدف تطوير صناعة البتروكيماويات ، وشرح أهمية وإستقطاب الفرص الاستثمارية ودور البنوك وسوق رأس المال في تمويل خطط ومشاريع هذه الصناعة من أهم محاور هذا الحدث.

ويتوقع أن يتم في هذا المعرض إبرام أكثر من 180 عقدًا واتفاقية ومذكرة بقيمة 130 ألف مليار ريال (380،000 ريال = 1 دولار).

وأقيم حفل افتتاح هذا المعرض بحضور روح الله دهقاني فيروز آبادي ، مساعد الرئيس الايراني لشؤون العلم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي ، وعلي عسكري الرئيس التنفيذي لمجموعة خليج فارس للصناعات البتروكيماوية ، وسعيد بورزادي رئيس منظمة المنطقة الحرة كيش.

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