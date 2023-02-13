اقتصاد إیران یشهد نموا بنسبة 3.6٪ في الصیف الماضي

أعلن البنك المركزي الايراني بان النمو الاقتصادي للبلاد في الأشهر الثلاثة الثانية من العام الحالي (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس 2022) بلغ 3.6 في المائة باحتساب النفط و 3.1 في المائة بدون النفط.

ونشر البنك المركزي المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من العام الجاري، تفيد أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الثانية من العام الجاري (فصل الصيف) بلغ 3.6 في المائة مع احتساب النفط و 3.1٪ من دون النفط.

وبلغ معدل البطالة خلال فصل الصيف 8.9٪ وعدد السكان العاملين 26.1 مليون نسمة. وبلغ معدل البطالة 9.6٪ في المدن و 6.8٪ في القرى.

ووفقًا لتقرير البنك المركزي ، بلغ عدد سكان البلاد 84.7 مليون نسمة في العام الجاري ، من بينهم 64.7 مليون نسمة (76.3٪) في المناطق الحضرية و 20 مليونا (23.7٪) في القرى والارياف.

واستناداً إلى أداء قطاع الاقتصاد على الصعيد الخارجي في فصل الصيف، كان ميزان الحساب الجاري موجباً 13 ملياراً و 366 مليون دولار والميزان التجاري (حساب السلع) موجب 16 ملياراً و 653 مليون دولار.

وبلغ تصدير البضائع على أساس قيمة FOB للخليج الفارسي 50 مليارا و 659 مليون دولار واستيراد البضائع 34 مليارا و 6 ملايين دولار.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي في نهاية الفترة 6 مليارات و 904 ملايين دولار.

كما نمت السيولة بنسبة 15.8٪ ، والمبلغ النقدي بنسبة 29.2٪ ، وودائع القطاع الأهلي بنسبة 16٪.

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