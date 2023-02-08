استئناف صادرات الغاز الإیراني إلى العراق

اعلن مدير مركز التحكم والتوزيع بشركة الغاز الوطنية الإيرانية محمد رضا جولائي استئناف تصدير الغاز الإيراني إلى العراق ، وقال: إن خفض صادرات الغاز إلى العراق تم باتفاق مسبق.

وأعلنت بعض وسائل الإعلام نقلا عن مسؤولين عراقيين في الأيام القليلة الماضية وقف أو خفض صادرات الغاز الإيرانية إلى العراق.

وقال جولائي في مقابلة مع مراسل "ارنا": إن قطع تدفق الغاز إلى العراق هو مسألة فنية بحتة.

وتابع: "قطع الغاز في هذا الوقت كان متوقعا مسبقا ووفق برنامج محدد".

وأكد جولائي بأن قطع الغاز هذا كان حسب توافق بين البلدين وقال: "في الأيام القليلة المقبلة سيكون تدفق الغاز إلى العراق طبيعيا".

وذكر ان الغرض من ذلك هو اصلاح فني للانابيب واضاف: ان التصليحات في مركز الصادرات كان مخططا له منذ 6 اشهر.

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