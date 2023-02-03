حجم التبادل التجاري بین ایران وترکیا یتجاوز 6 ملیارات دولار

سجل التبادل التجاري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وترکیا نموا بنسبة 15 في المائة ليتجاوز 6 مليارات دولار في العام 2022.

وتظهر الإحصاءات التي نشرها مكتب الإحصاء التركي أن حجم التبادل التجاري مع ايران بلغ 6.42 مليار دولار في عام 2022 بنمو 15٪.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2021 5 مليارات و 590 مليون دولار.

وكان الميزان التجاري للبلدين في عام 2022 لصالح إيران بمقدار 280 مليون دولار.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية (يوروستات) عن تصدير أكثر من 9 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا في عام 2022.

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