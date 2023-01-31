من بین 27 بلدا .. ایران الأعلى نموا بانتاج الصلب في 2022

وأشارت البيانات اليوم الثلاثاء، أن ايران وفي ظل التأمين المستدام للطاقة نجحت في الحفاظ على المرتبة العاشرة عالميا من حيث حجم الانتاج.

وبحسب الاتحاد العالمي فان نمو انتاج الصلب الايراني سجل 8 بالمئة في سنة 2022، وهو الاعلى بين 27 بلدا منتجا.

الاتحاد أكد أن حجم الانتاج العالمي للصلب قد بلغ 1.878 مليار طن في عام 2022 بانخفاض 4.2 بالمئة على أساس سنوي، حيث استحوذت الصين على 53 بالمئة من اجمالي الانتاج بواقع 1.013 مليار طن.

يذكر أن بحسب البيانات فان الحرب الروسية الاوكرانية انعكست على انتاج الدول الاوروبية في سنة 2022 مثل المانيا وايطاليا وفرنسا واسبانيا والبريطانيا بانخفاض نسبته 8.4 بالمئة و11.6 بالمئة و13.1 بالمئة و19.2 بالمئة و15.6 بالمئة على التوالي قياسيا بسنة 2021. كما أن انتاج اوكرانيا هبط 70.7 بالمئة الى 6.3 مليون طن.