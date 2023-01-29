للربط المصرفي .. ایران تبرم عقدا مع روسیا

ابرمت ايران وروسيا في مبنى البنك المركزي في طهران اليوم الاحد، عقدا نقديا مصرفيا بين البلدين.

وبموجب العقد المبرم ومع دخوله حيز التنفيذ سيتم ربط عبر منصة "سبام" المحلية 52 بنكا ايرانيا و4 بنوك أجنبية من جهة، مع 106 بنوك عبر منصة SPFS الروسية.

وقد تم ترشيح بنك "شهر" من قبل ايران ومصرف VTB من قبل روسيا، ليتم بالمرحلة الاولى ربط المصرفين تجريبيا الى أن يتم ادخال البنوك الاخرى في عملية الربط.

وأوضح " محسن كريمي" مساعد محافظ البنك المركزي الايراني للشؤون الدولية في مراسم التوقيع، بان العقد سيقضي بربط منصات ارسال الرسائل المالية بين ايران وروسيا وبالتالي تسريع وتيرة التجارة والتبادل المالي بين البلدين.

وأعتبر أن منصات ارسال الرسائل الايرانية والروسية غير قابلة للحظر ولا ترتبط بناها التحتية بنظام الاستكبار، وأن العقد المبرم يعد اول اجراء للبنك المركزي الايراني غير قابل للحظر في التبادل المالي مع روسيا.

كرمي أشار أن منذ عام، تم ابرام وثيقة الاجراء المشترك بين البنكين المركزيين الايراني والروسي، حيث إن اليوم تم اتخاذ اول خطوة في اطار الوثيقة ودخلت حيز التنفيذ، وعلى ضوء ذلك فان منصتي ارسال الرسائل بين المصرفين الوطنيين للبلدين قد تم ربطهما عمليا، وأن هذا وفر بدوره امكانية انضمام كافة المصارف العضوة بمنظومة ارسال الرسائل الوطنية الايرانية مع بنوك روسيا لاجراء التبادل المعلوماتي.

وأكد مساعد محافظ البنك المركزي أن من الان فصاعدا وفرنا الارضية الفنية للارتباط المصرفي وتبادل الرسائل البنكية مثل الاعتماد المستندي والحوالات وخطابات الضمان و غيرها.

وأضاف أن الوفد الفني للبنك الروسي المتواجد في ايران سيقوم باليومين القادمين بالتمهيدات اللازمة للتواصل وارسال الرسائل بين مصارف البلدين.

من جهته أكد " فلاديسلاف غريدتشين" ممثل البنك المركزي الروسي، رغبة البنك بتطوير التعاون الشامل مع ايران معتبرا ابرام العقد سيؤدي قطعا لتسريع وتيرة التبادل الثنائي.

endNewsMessage1