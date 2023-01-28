إیران تجذب استثمارات أجنبیة بنحو 6 ملیارات دولار

أكد رئيس منظمة الاستثمار ودعم الاقتصاد الايراني، جذب 5.95 مليار دولار استثمارات أجنبية منذ تولي الحكومة الحالية مهامها أغسطس /آب 2021.

وأوضح " علي فكري" في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن في غضون تولي الحكومة الحالية مهامها تم جذب استثمارات أجنبية بواقع 5.950 مليار دولار من اصل 10.2 مليار دولار، إذ أن 4.2 مليار دولار المتبقية لم تدخل حيز التنفيذ بسبب الظروف السياسية منها 2.7 مليار دولار من بريطانيا على سبيل المثال.

ونوه الى أن على مدى عام مضى، كانت روسيا أكبر المستثمرين بواقع 2.7 مليار دولار بمشروعين نفطيين في ايران تلاها مستثمرون من الامارات وتركيا والصين وافغانستان.

فكري أكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية بواقع 5.950 مليار دولار في غضون تولي الحكومة الحالية مهامها ( أغسطس/آب 2021 ) يعادل 2.5 مرة، ما أجتذبته الحكومة السابقة في سنتها الاخيرة.

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