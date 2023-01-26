البنک المرکزي الایراني یواصل التدخل في سوق العملات للسیطرة على الاسعار

أعلن محافظ البنك المركزي الايراني محمد رضا فرزين بان البنك يواصل التدخل في سوق العملات لحل الاشكاليات واعادة الاستقرار والسيطرة على الاسعار.

وكتب فرزين في تغريدة له على تويتر الیوم الخميس: "أمضينا يوما جيدا ويوما عاديا ويوم غير مستقر في عملية إعادة الاستقرار لسعر العملات".

واضاف محافظ البنك المركزي: خلال فرصة نهاية الأسبوع، سيواصل فريق البنك المركزي التدخل وتحديد الأسعار من خلال التحقيق في العوامل وحل الاشكاليات.

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