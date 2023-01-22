سایبا الایرانیة للسیارات تعید تشغیل خط انتاجها في فنزویلا

أعلنت مجموعة "سايبا" الايرانية لصناعة سيارات، عن إعادة تشغيل خط انتاجها في فنزويلا.

وأوضحت "سايبا" في بيان، أن الشركة كانت قد وقعت اتفاقا مع فنزويلا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بموجبه تم تصدير 1000 سيارة من طراز " كويك" و"ساينا" الى البلد اللاتيني.

وأضافت الشركة، على ضوء الطلب الكبير من قبل فنزويلا بتوريد 200 الف سيارة من منتجات سايبا، فان الجانبين يرغبان باعادة تشغيل خط الانتاج في هذا البلد، حيث سيتم قريبا تدشين خط " ونيراتو" لصناعة المركبات ( ونيراتو شركة ايرانية فنزويلية بالقرب من كاراكاس أنشئت عام 2006).

وذكرت سايبا أيضا أنها أعدت شحنة مكونة من 2000 سيارة لتصديرها الى فنزويلا.

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