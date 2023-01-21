المرکزي الایراني یبیع 300 ملیون یورو أرصدة مودعة بالعراق

وأوضحت الادارة العامة للبنك المركزي الايراني في بيان اليوم السبت تابعته "فارس" ، بأنه وبعد اجراء المفاوضات النقدية والمصرفية الموفقة مع البنك المركزي العراقي، حدثت انفراجات جديدة بخصوص طرح العملة الصعبة بمنصة "نيما" الالكترونية، بحيث وبعد سنة من التوقف تم اليوم (21 يناير/كانون الثاني 2023 ) طرح 300 مليون يورو من أرصدة البنك المركزي المودعة بالعراق عبر المنصة، وقد بيعت مباشرة وأن هذه العملية ستتواصل بالأيام القادمة.

وأكد تقرير الادارة أن التجار وعبر هذه الانفراجة بات بامكانهم تسريع وتيرة العمليات التجارية والمصرفية عن طريق الأرصدة الموجودة في العراق بغية تغطية واردات السلع الاساسية بشكل سريع ومناسب.

وأشارت أن انفراجة الافادة من أرصدة البنك المركزي الايراني في العراق، حدثت إثر زيارات متعاقبة لوفد مصرفي تجاري - ايراني الى العراق في الايام الاخيرة واجراء مفاوضات مع المركزي العراقي وأحد المصارف التجارية التابعة له.

يشار أن منصة " نيما " مخصصة لعرض المصدرين حوالات العملة الاجنبية عبرها وبيعها على المستوردين.