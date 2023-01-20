newsCode: 1321884 ٢٠٢٣/٠١/٢٠ ١٦:٣٣:٢٦ A

بعد السعودیة.. الإمارات تدرس إمکانیة الابتعاد عن الدولار للتعامل في السلع غیر النفطیة

بدأت الإمارات بحث إمكانية التعامل مع الهند في السلع غير النفطية بالروبية الهندية بحسب وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي.ويهدف القرار إلى تجربة ابتعاد الإمارات تدريجيا عن الدولار.