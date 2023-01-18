shortLink
newsCode: 1321253 A
خانه | اقتصاد

1.5 ملیار دولار.. حجم التبادل التجاري بین ایران وسلطنة عمان

قال رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وسلطنة عمان، جمال رازقي: إن التبادلات التجارية بين البلدين في تزايد مستمر وقد تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي.

1.5 ملیار دولار.. حجم التبادل التجاري بین ایران وسلطنة عمان

وقال رازقي اليوم الأربعاء: إن الغرفة المشتركة بين إيران وسلطنة عمان واحدة من أنجح الغرف المشتركة المستقلة في ايران، ولعبت دورا ناجحا للغاية في التبادل التجاري المشترك.
وتابع: بالنظر إلى الأوضاع السياسية للبلاد، فإن العلاقات بين إيران وعمان لها أهمية خاصة، وشهدت تطورا ملحوظا منذ انتصار الثورة الإسلامية لحد الان.

واضاف: يجب تطوير العلاقات والميزان التجاري بين البلدين، وسنتخذ أي إجراء ضروري لتحقيق هذا الهدف.

 

endNewsMessage1
لینک کپی شد
مليار دولار بين عمان وسلطنة

أخبار ذات صلة

sendComment

Archive