1.5 ملیار دولار.. حجم التبادل التجاري بین ایران وسلطنة عمان

قال رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وسلطنة عمان، جمال رازقي: إن التبادلات التجارية بين البلدين في تزايد مستمر وقد تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي.

وقال رازقي اليوم الأربعاء: إن الغرفة المشتركة بين إيران وسلطنة عمان واحدة من أنجح الغرف المشتركة المستقلة في ايران، ولعبت دورا ناجحا للغاية في التبادل التجاري المشترك.

وتابع: بالنظر إلى الأوضاع السياسية للبلاد، فإن العلاقات بين إيران وعمان لها أهمية خاصة، وشهدت تطورا ملحوظا منذ انتصار الثورة الإسلامية لحد الان.

واضاف: يجب تطوير العلاقات والميزان التجاري بين البلدين، وسنتخذ أي إجراء ضروري لتحقيق هذا الهدف.

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