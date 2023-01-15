نمو التبادل التجاري بین اوروبا وایران بنسبة 22 بالمئة
على الرغم من المناكفات السياسية الاوروبية تجاه ايران اعلن مركز الاحصاء الاوروبي (يورو ستات) ان التبادل التجاري بين دول الاتحاد الاوروبي وايران شهدت نموا بمقدار 22 بالمئة خلال 11 شهرا من العام 2022 (من يناير الى نوفمبر) ووصلت الى 4/715 ميليار يورو.
وجاءت المانيا في مقدمة الدول الاوروبية المصدرة الى ايران حيث صدرت ما قيمته 1/465 مليار يور والى ايرران خلال هذه الفترة وشكل ذلك 39 بالمئة من قيمة الصادرات الاوروبية ايران، وذلك رغم المناكفات وتفوهات واقاويل المسؤولين الالمان ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقد ارتفعت قيمة الصادرات الالمانية الى ايران خلال الفترة المذكورة بمقدار 12 بالمئة.
اما الاستيراد الاوروبي من ايران ايضا خلال الفترة المذكورة ازداد بنسبة 20 بالمئة ووصل الى 976 مليون يورو بعد ان كان 812 مليون يورو خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وجاءت المانيا في مقدمة الدول الاوروبية التي استوردت من ايران.
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