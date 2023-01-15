انتاج ایران من الحمضیات سیصل الى 5/6 ملایین طن

وقالت الوزارة ان 150 الف طن من الحمضيات تم تصديرها ايضا الى الخارج خلال الشهور التسعة الاولى من هذا العام، بزيادة كبيرة عن حجم الصادرات في الفترة المماثلة من العام المنصرم، وان قيمة صادرات هذا العام حتى الان بلغت 57 مليون دولار.

واوضحت وزارة الزراعة الايرانية ان 3 ملايين و400 الف طن من محصول الحمضيات هذا العام هو من البرتقال .

واتبرت الوزارة ان سبب زيادة انتاج الحمضيات في البلاد هو مراعاة التوصيات التقنية وتحسين اسلوب ادارة البساتين والمكافحة الناجحة للآفات قياسا مع الاعوام السابقة.