shortLink
newsCode: 1319324 A
خانه | اقتصاد

رئیسي: زیادة حصة صادرات إیران إلى الدول المجاورة حتى 6 أضعاف

اعلن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي إن حصة إيران من الصادرات إلى الدول المجاورة زادت من خمسة إلى ستة أضعاف حتى الآن.

رئیسي: زیادة حصة صادرات إیران إلى الدول المجاورة حتى 6 أضعاف

وخلال اجتماع رواد تقدم إيران، الذي عقد بحضور النخب والصناعيين من القطاع الخاص في محافظة يزد وسط ايران، اعتبر آية الله رئيسي الاقتصاد القائم على المعرفة ، والتكنولوجيا الأساسية ضرورية لتطوير وتقدم استقرار إيران الإسلامية، وقال: لخلق اقتصاد مرن، نحتاج إلى خلق الأمل في قلوب الناس.

وذكر أن عجلات الإنتاج في إيران تتحرك بسرعة مناسبة، وأضاف: على جميع الإدارات في الحكومة تقديم دعم جاد للنشطاء الاقتصاديين والمنتجين.

واعتبر السبيل الوحيد للخروج من المشاكل الاقتصادية للبلاد هو تعزيز الإنتاج، وقال مخاطبا النشطاء الاقتصاديين والمستثمرين والقطاع الخاص: نحتاج إلى زيادة الإنتاجية لتحقيق النمو الاقتصادي.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن إيران تتمتع بقدرة اقتصادية عالية، وأضاف: على الرغم من المشاكل القائمة ، فقد زادت حصة إيران من الصادرات إلى الدول المجاورة من خمسة إلى ستة أضعاف.

وفي النهاية اكد أهمية معرفة العدو في الحرب الهجينة وقال: انه على القطاع الخاص يجب أن يثبت بجهد ومتابعة ، وكذلك بدعم من الحكومة ، أن أعداء إيران الإسلامية قد هُزِموا في الحرب الهجينة.

 

endNewsMessage1
لینک کپی شد
من إيران إلى رئيسي المجاورة

أخبار ذات صلة

sendComment

Archive