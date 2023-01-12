رئیسي: زیادة حصة صادرات إیران إلى الدول المجاورة حتى 6 أضعاف

اعلن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي إن حصة إيران من الصادرات إلى الدول المجاورة زادت من خمسة إلى ستة أضعاف حتى الآن.

وخلال اجتماع رواد تقدم إيران، الذي عقد بحضور النخب والصناعيين من القطاع الخاص في محافظة يزد وسط ايران، اعتبر آية الله رئيسي الاقتصاد القائم على المعرفة ، والتكنولوجيا الأساسية ضرورية لتطوير وتقدم استقرار إيران الإسلامية، وقال: لخلق اقتصاد مرن، نحتاج إلى خلق الأمل في قلوب الناس.

وذكر أن عجلات الإنتاج في إيران تتحرك بسرعة مناسبة، وأضاف: على جميع الإدارات في الحكومة تقديم دعم جاد للنشطاء الاقتصاديين والمنتجين.

واعتبر السبيل الوحيد للخروج من المشاكل الاقتصادية للبلاد هو تعزيز الإنتاج، وقال مخاطبا النشطاء الاقتصاديين والمستثمرين والقطاع الخاص: نحتاج إلى زيادة الإنتاجية لتحقيق النمو الاقتصادي.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن إيران تتمتع بقدرة اقتصادية عالية، وأضاف: على الرغم من المشاكل القائمة ، فقد زادت حصة إيران من الصادرات إلى الدول المجاورة من خمسة إلى ستة أضعاف.

وفي النهاية اكد أهمية معرفة العدو في الحرب الهجينة وقال: انه على القطاع الخاص يجب أن يثبت بجهد ومتابعة ، وكذلك بدعم من الحكومة ، أن أعداء إيران الإسلامية قد هُزِموا في الحرب الهجينة.

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