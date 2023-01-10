هذه أکبر مستوردي السلع غیر النفطیة من ایران

أظهرت بيانات مصلحة الجمارك الايرانية، أن الصين والعراق والامارات بالترتيب تصدرت قائمة الدول المستوردة للسلع غير النفطية من ايران خلال الشهور التسعة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 ديسمبر/كانون الاول 2022.

وأوضحت البيانات أن الصادرات غير النفطية الايرانية في الفترة المذكورة قد بلغت 36.24 مليار دولار.

وأشارت أن الصين إستوردت 11.5 مليار دولار سلعا من ايران بنسبة استحواذ 31.76 من اجمالي الصادرات، تلاها العراق بتوريد 5.242 مليار دولار ونسبة 14.46 بالمئة.

كما أظهرت البيانات أن الصادرات غير النفطية الى روسيا قد بلغت 550 مليون دولار، لتنضم بذلك الى البلدان العشرة الاولى المستوردة من ايران وهي الصين والعراق والامارات والهند وتركيا وافغانستان وباكستان وعمان واندونيسيا وروسيا، فيما خرجت تايلند عن هذا الترتيب.

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