ایران في المرتبة الثامنة عالمیا في المحاصیل الزراعیة والبستنة

اعلن مساعد وزير الزراعة لشؤون الانتاج الحيواني إن ايران تنتج 120 مليون طن من المحاصيل الزراعية والبستنة وهي تتبوأ المرتبة الثامنة على مستوى العالم في هذا المجال.

وقال حسين دماوندي نجاد في تصريح له الخميس: إن استهلاك الفرد الايراني من العسل هو من أعلى معدلات استهلاك الفرد في العالم ، لأن نصيب الفرد من الاستهلاك في العالم يبلغ حوالي 500 غرام ، لكن نصيب الفرد من الاستهلاك العسل في ايران يزيد على كيلو غرام واحد وهو أمر واعد بالرغم من أن تكلفة إنتاج العسل في البلاد مرتفعة.

واعتبر دماوندي نجاد ، خلال لقائه مع مسؤولي مؤسسات الثروة الحيوانية والدواجن بمحافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب)، وضع قطاع النحل في دائرة شئون الإنتاج الحيواني بالخطأ وقال: إن إنتاج 120 مليون طن من المحاصيل الزراعية ومنتجات البستنة في البلاد والمرتبة الثامنة على مستوى العالم ، يكشف عن دور النحل وصناعة العسل في هذا الصدد ، وان بعض منتجات البستنة والمزارع تعتمد بنسبة تصل إلى مئة بالمئة على النحل وبدون وجوده وبواسطة الرياح والحشرات الأخرى لن يتمكنوا من التلقيح.

endNewsMessage1