متحدث الحکومة: قیمة صادرات ایران غیر النفطیة بلغت أکثر من 43 ملیار دولار

اعلن المتحدث باسم الحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي بهادري جهرمي بان قيمة صادرات ايران غير النفطية بلغت 43 مليارا و 88 مليون دولار بنسبة نمو أكثر من 19٪ خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الايراني الجاري مقارنة بالعام السابق.

وكتب بهادري جهرمي في تغريدة له على تويتر مساء اليوم الثلاثاء: منذ بداية العام الحالي (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس 2022) وحتى العاشر من الشهر الايراني العاشر (31 كانون الاول/ديسمبر)، بلغت قيمة صادرات البلاد غير النفطية 43 مليارًا و 88 مليون دولار حيث شهد الرقم نموا بأكثر من 19٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

كما ذكر المتحدث باسم الحكومة بان الصين والعراق وتركيا والإمارات والهند تاتي في مقدمة وجهات تصدير المنتجات الإيرانية.

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