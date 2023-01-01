تسجیل رقم قیاسي جدید بإنتاج السیارات في ایران
اعلن المدير العام لشؤون صناعة السيارات بوزارة الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية عن تحطيم الرقم القياسي الشهري لانتاج السيارات في البلاد.
وقال عبدالله توكلي لاهيجاني في تصريح صحفي اليوم الاحد انه تم تحطيم الرقم القياسي الشهري لإنتاج السيارات في البلاد في السنوات الخمس الماضية ، بإنتاج ما يقرب من 127 ألف سيارة من قبل شركات تصنيع السيارات في الشهر الماضي (22 تشرين الثاني/نوفمبر-21 كانون الاول/ديسمبر).
وأضاف توكلي لاهيجاني: إن كل التوجهات الموجودة سواء في مجال الإنتاج أو في مجال الاستيراد تشير إلى انخفاض أسعار السيارات في السوق.
وقال: من ناحية أخرى ، دخلت أولى شحنات السيارات المستوردة إلى البلاد وسيستمر نفس الاتجاه بكثافة أكبر في كل من الإنتاج والاستيراد حتى نهاية العام (العام الايراني ينتهي في 20 آذار/مارس) والعام المقبل أيضًا.
واضاف توكلي لاهيجاني: لذلك ، بناءً على عملية الانتاج للسيارات بحلول نهاية العام من قبل مصنعي السيارات وكذلك المستوردين ، سنرى سوق سيارات أكثر تنافسية.
وقال: رغم أننا تغلبنا على العديد من المعضلات المزمنة في صناعة السيارات ، مثل عدم اكتمال الإنتاج أو تراكم السيارات في مواقف السيارات ، وحققنا استعادة الإنتاج واستقراره ونموه، لكن ما يهم وزارة الصناعة كثيرا هو التعامل مع جذور هذه التعقيدات ، اي الافتقار إلى الأنشطة المعرفية في صناعة السيارات في البلاد.
واوضح أنه بحسب الخطة ، سيتم متابعة تطوير السيارات ذات الشارات المحلية واستخدام التقنيات الجديدة في منتجات السيارات بشكل مكثف.
وأوضح هذا المسؤول عن وزارة الصناعة: في الوقت الحالي ، يتم التخطيط لتطوير 9 منتجات مختلفة على المنصات المحلية وستدخل السوق في العام المقبل ، وبهذه الطريقة ستكون هنالك بيئة تنافسية في سوق السيارات في البلاد جنبًا إلى جنب مع واردات السيارات.
وأضاف: من أجل أن تكون النتائج مستدامة في صناعة السيارات في البلاد وألا تواجه التقلبات الاستراتيجية التي هي اساس العديد من المشاكل في هذه الصناعة ، فقد تم نشر وثيقتين حول برنامج التطوير في صناعة السيارات في البلاد وترسيخ المعرفة في هذه الصناعة.
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