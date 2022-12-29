رئیسي یؤکد على دور الحکومة في ادارة اسعار النقد الاجنبي داخل البلاد

اكد رئيس الجمهورية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، على سياسة الحكومة الهادفة الى ادارة اسعار النقد الاجنبي داخل البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي التأم اليوم الخميس برئاسة اية الله رئيسي، حيث تم قبول استقالة محافظ البنك المركزي الايراني "علي صالح ابادي" وتعيين "محمد رضا فرزين" بديلا عنه.

ونصح رئيس الجمهورية، محافظ البنك المركزي الجديد، بان يستشير اصحاب الراي المعنيين والاستفادة من خبراتهم.

واكد رئيسي ايضا على ضرورة التنسيق بين اركان الفريق الاقتصادي لدى الحكومة الايرانية في سياق تنفيذ كامل السياسات الاقتصادية واعادة الاستقرار الى سوق العملات الصعبة وتخفيض التضخم وفرض رقابة صارمة على اداء البنوك.

وفيما حذر من محاوالات العدو الذي سخر كافة الطاقات من اجل زعزعة استقرار البلاد، قال رئيس الجمهورية : ان السياسات المتسقة واجراءات الحكومة المنسجة بمشاركة جميع المؤسسات ودعم النخب الاقتصادية وتضامن الشعب الايراني الواعي، ستفضي كما في السابق الى احباط مؤامرات الاعداء.

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