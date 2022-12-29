من هو محافظ البنک المرکزي الإیراني الجدید؟

تم تعيين "محمد رضا فرزين" محافظا جديدا للبنك المركزي في الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس.

ووافق مجلس الوزراء على استقالة محافظ البنك المركزي السابق علي صالح آبادي.

وبموافقة الحكومة وقرار رئيس الجمهورية، تم تعيين محمد رضا فرزين محافظا جديدا للبنك المركزي.

وكان الخبير الاقتصادي محمد رضا فرزين أستاذًا بكلية الاقتصاد بجامعة العلامة طباطبائي، كما تولى رئاسة "بنك ملي" (البنك الوطني) في الحكومة الثالثة عشرة الحالية وكذلك رئاسة المجلس التنفيذي لصندوق التنمية الوطني ونائب وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية في الحكومة العاشرة.

endNewsMessage1