زیادة التبادل التجاري بین ایران وعمان بنسبة 75%

اعلن السفير الايراني لدى سلطنة عمان "علي نجفي"اليوم الاربعاء، ان حجم التبادل التجاري بين جمهورية ايران الاسلامية وسلطنة عمان، سجل نموا بواقع 75% في غضون الاشهر الثمانية الاخيرة.

واكد نجفي في تصريح حول زيارة وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" الحالية لسلطنة عمان؛ بان مسقط لطالما اتخذت مواقفة متوازنة وحكيمة بشان العديد من القضايا ذات الصلة بالسياسة الخارجية الايرانية.

واعرب السفير الايراني عن ارتياحه، نظرا للعلاقات المميزة والمرموقة التي تجمع بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان؛ معرجا في هذا الخصوص على المشاورات السياسية التي جرت خلال المراحل المختلفة بين كبار مسؤولي البلدين.

ونوه بان زيارة "امير عبداللهيان" الحالية تتميز عن سابقاتها، حيث ان وزير الخارجية حمل رسالة من "اية الله رئيسي" الى "السلطان هيثم ال سعيد".

واضاف، انه فضلا عن تسليم رسالة رئيس الجمهورية، اجرى امير عبداللهيان محادثات جيدة وذات اهمية جدا خلال اللقاء مع وزير الخارجية العماني، الى جانب اللقاء الذي جمعه بوزير المكتب السلطاني اليوم.

واعتبر السفير نجفي، العلاقات السياسة والاقتصادية بين ايران وعمان اخذة بالتوسع، وان التجارة المشتركة سجلت نموا بواقع 73% خلال الاشهر الثمانية الاخيرة.

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