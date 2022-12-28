زیادة طلب الدول الأجنبیة على تصلیح السفن في إیران

ازداد طلب الدول الأجنبية على إصلاح السفن الكبيرة والصغيرة في أحواض تصليح السفن الإيرانية وذلك بعد تصليح مرکبة مائية عملاقة تبلغ سعة حمولتها 320 ألف طن، داخل البلاد

وتم تصليح ناقلة نفط ثانية تزن 320 ألف طن في مجمع إيران لبناء السفن والصناعات البحرية (ISOICO) خلال الأيام الأخيرة.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تنفيذ عملية تصليح بهذا الحجم داخل البلاد. وقبل ذلك، کانت تنقل المركبات المائية بهذه الأبعاد إلى احواض التصليح في الخارج.

یذکر أنه لأول مرة دخلت سفينة روسية مجمع بحر قزوين التابع لشركة إيران للصناعات البحرية (صدرا) للتصليح والتحديث.

ويقوم خبراء وموظفو شركة صدرا حاليا بتصليح الأضرار التي لحقت بسفينة الصب هذه التي اصطدمت بقطع جليدية كبيرة في نهر الفولجا.

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