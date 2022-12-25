ایران تصدر الغاز على متن 4 ناقلات في آن واحد من حقل بارس جنوبي

أعلن المدير العام لشركة محطات النفط الايرانية "عباس اسدروز" في تصريح للصحفيين اليوم الاحد عن تصدير الغاز على متن 4 ناقلات من حقل بارس جنوبي في آن واحد.

وأكد أسدروز نجاح هذه العملية التي تتم لأول مرة والهدف منها هو الحيلولة دون الاخلال في انتاج الغاز خاصة في فصل الشتاء

وأشار المسؤول الى أهمية الانتاج المستديم لسوائل الغاز من الحقول المشتركة في بارس جنوبي وقال: ان شركة المحطات النفطية الايرانية ومن اجل الحيلولة دون الاخلال في الانتاج خاصة في فصل الشتاء وكذلك الالتزام بتعهدات بيع السوائل لارضاء الزبائن، قامت بتصدير الغاز على متن 4 ناقلات في آن واحد.

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