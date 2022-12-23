إنتاج إیران من الفولاذ بلغ 28 ملیون طن بزیادة 8.5 بالمئة

أعلنت الرابطة العالمية للحديد والصلب عن زيادة انتاج إيران من الفولاذ بنسبة 8.5 بالمئة إلى ما يقرب من 28 مليون طن خلال الاشهر الـ11 الماضية في حين انخفض إنتاج الصلب في العالم بنسبة 3.7 بالمئة.

و أعلنت الرابطة العالمية للحديد والصلب في تقريرها الأخير عن زيادة بنسبة 8.5 في المائة في إنتاج الصلب الإيراني في 11 شهرا من هذا العام.

إنتاج إيران من الصلب بلغ 25 مليون و 700 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2021، فيما ارتفع هذا العام الى 27 مليون و900 الف طن .

وعلى الرغم من الحظر المفروض على إيران الا ان انتاج الصلب الإيراني سجل زيادة بنسبة 8.5 بالمئة منذ بداية عام 2022، بينما انخفض إجمالي إنتاج الصلب العالمي بنسبة 3.7 بالمئة في هذه الفترة.

إيران والهند فقط زاد انتاجهما خلال هذه الفترة من بين أكبر 10 منتجين للصلب في العالم، وانخفض إنتاج 8 دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

انخفض إنتاج الصلب الأمريكي بنسبة 5.5 بالمئة خلال 11 شهرا من العام الجاري وبلغ 74.4 مليون طن.

الصين كانت أكبر منتج للصلب في العالم في الأشهر من يناير إلى نوفمبر من هذا العام بإنتاج 935 ألف طن، وانخفض إنتاج الصلب في الصين بنسبة 1.4 بالمئة في هذه الفترة، وجاءت الهند بإنتاج 114.2 مليون طن واليابان 82.3 مليون طن في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

وبحسب هذا التقرير فإن إجمالي إنتاج الصلب في العالم خلال 11 شهرا من العام الجاري يقدر بنحو 1691 مليون طن.

أنتجت إيران 2.9 مليون طن من الفولاذ في الشهر الحادي عشر من عام 2022 ، بزيادة قدرها 3.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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