البنک المرکزي الإیراني: نمو مؤشر إنتاج الورش الصناعیة الکبیرة بنسبة 6.6 بالمائة

بحسب اعلان البنك المركزي، ارتفع مؤشر انتاج الورش الصناعية الكبيرة بنسبة 6.6 بالمائة في الأشهر الستة الأولى من العام الايراني الحالي ( بدا 21 مارس) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب إعلان الصادر عن البنك المركزي، فإن مؤشر إنتاج الورش الصناعية الكبيرة (100 عامل فأكثر)، سجل زيادة بنسبة 3 بالمائة في ربيع هذا العام مقارنة بربيع العام السابق، كما ارتفع بشكل ملحوظ في صيف هذا العام بنسبة 10.2 في المئة مقارنة مع نفس الموسم من العام الماضي.

وبالنظر إلى أن ما يقرب من 70 بالمائة من القيمة المضافة للقطاع الصناعي مخصصة للأداء الإنتاجي للورش الصناعية الكبيرة، فإن النمو المحقق لمؤشر إنتاج ورش العمل المذكورة في الفترة المشمولة بالتقرير قد لعب دورا مهما في نمو 5.8 بالمائة من القيمة المضافة للقطاع الصناعي وبدوره على أداء 3 بالمائة للنمو الاقتصادي في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

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