انتاج إیران من النفط یتجاوز الـ 3 ملایین برمیل یومیا

اعلن وزير النفط الايراني جواد اوجي ان انتاج ايران من النفط تجاوز الـ 3 ملايين برميل في اليوم بعد زيادة انتاج 200 الف برميل من النفط الخام الخفيف يوميا.

وقال الوزير اوجي في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة الايرانية اليوم الاربعاء انه وبعد الجهود التي بذلتها وزارة النفط بدأت مصافي النفط المخصصة لانتاج المازوت في اصفهان بالعمل بطاقة انتاج 15 مليون ليتر في اليوم .

واضاف الوزير اوجي ان مصافي آبادان وتبريز ايضا تم تجهيزهما لانتاج الوقود بمعايير بيئية افضل.

واكد وزير النفط ان الوزراة بصدد تحسين معايير الوقود المنتج في البلاد.

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