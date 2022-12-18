قیمة صادرات ایران من الفستق تبلغ نحو ملیار دولار

وقال سالم بور في تصريح صحفي ان المساحة المزروعة باشجار الفستق في ايران تبلغ 534 الف هكتار، تنتج اكثر من 300 الف طن من الفستق ، وبذلك تحتل ايران المرتبة العالمية الاولى من حيث المساحة المزروعة بالفستق ، والمرتبة العالمية الثانية من حيث حجم الانتاج.

واعتبر سالم بور ان الفستق هو محصول زراعي استراتيجي ويشكل جزءا كبيرا من الصادرات غير النفطية للبلاد، وان تصديره يدر اكثر من مليار دولار سنويا على البلاد ، موضحا ان مساحة بساتين الفستق هي 20 بالمئة من مساحة كل البساتين في ايران وانها تنتشر في محافظات كرمان وخراسان رضوي ويزد وفارس وخراسان جنوبي وسمنان ومركزي و قم وقزوين وسيستان وبلوشستان وطهران واصفهان.