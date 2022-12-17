النفط العراقیة تبلغ أجهزتها استعداد الشرکات الایرانیة

وأوضح موقع وزارة النفط الايرانية " شانا" في بيان اليوم السبت، أن وبعد متابعات لممثل الوزارة الخاص للشؤون العراقية تم تشكيل مجموعة عمل ثنائية بين البلدين بهدف تعزيز العلاقات بمجال الطاقة، حيث انيط لها مهمة متابعة الملفات المشتركة وتوصيات وزيري نفط البلدين بهدف اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة.

وأشار الى أن من المواضيع المهمة التي وضعتها مجموعة العمل الثنائية على رأس اولوياتها موضوع حضور الشركات الايرانية المختصة في مشاريع النفط والغاز بالعراق.

وبيّن الموقع أن على اثر ذلك بعثت وزارة النفط العراقية الى أجهزتها المعنية خطابات تؤكد جاهزية الشركات الايرانية الحضور في مشاريع النفط والغاز، وتقرر درج هذا الموضوع على جدول الاعمال لاتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة.

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