عائدات صادرات النفط الإیراني تؤشر على فشل الحظر النفطي الأمریکي

تعتبر الإحصائيات التي قدمتها وزارة الطاقة الأمريكية بشأن عائدات ایران من تصدیر النفط خلال الأشهر السبعة الأخيرة من عام 2022 إقرارها من جانب واشنطن بفشلها في انتهاج سياسة الحظر النفطي ضد إيران.

وقدرت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، إجمالي عائدات إيران من صادرات النفط في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 بـ 34 مليار دولار، مما يدل على فشل سياسة الحظر النفطي لهذا البلد ضد إيران.

واشارت وكالة "ارنا" للانباء ان المعلومات التي نشرتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تفيد أن إيران لا تزال واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم وذلك رغم الحظر الأميركي غير القانوني ضدها.

وبلغ إنتاج إيران من النفط، 2.566 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2022 لیحتل المرکز الخامس في انتاج النفط بعد السعودية والعراق والإمارات والكويت.

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