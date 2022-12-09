صادرات ایران من الغاز تشهد نموا بنسبة 15 بالمائة

اشار وزير النفط إلى زيادة صادرات الغاز وقال: شهدنا زيادة بنسبة 15٪ في صادرات الغاز منذ بداية العام الجاري (20 نيسان 2022) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلن وزير النفط "جواد أوجي" في مؤتمر كبار مدراء صناعة النفط عن زيادة ملحوظة لتصدير النفط والمكثفات والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وصرح وزير النفط أن العقوبات المفروضة على صناعة النفط لا مثيل لها وقال: حتى عندما فرض الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على صناعة النفط الإيرانية كان عدد من الشركات الأوروبية تتعاون مع إيران لكننا الآن نواجه أشد العقوبات وأصعبها قسوة.

لذلك نتحمل مسؤولية كبيرة في قطاع الإنتاج والتوزيع في ظل الظروف الحالية.

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