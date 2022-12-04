منظمة الفاو: إنتاج إیران من الحبوب یشهد نموا بنسبة 17.3%

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن إنتاج إيران من الحبوب بلغ 20.8 مليون طن في العام الجاري الايراني (بدا في 21 اذار/مارس 2022) ليسجل نموًا بنسبة 17.3% مقارنة بالنفس الفترة من العام الماضي.

وافادت المنظمة في أحدث تقرير لها بان انتاج الحبوب في ايران بلغ 17.7 مليون طن في العام الماضي الايراني فيما ارتفع في العام الجاري ليبلغ 20.8 مليون طن مسجلا زيادة بنسبة 17.3 بالمائة.

وتشير إحصائيات المنظمة بان إنتاج الأرز في إيران بلغ 3.5 مليون طن خلال العام الجاري مسجلا نموًا بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ انتاج ايران من القمح 13 مليون طن وسجل نموا بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

وقالت منظمة الفاو ان احتياطي الحبوب الايرانية في نهاية العام الماضي كان 11.7 مليون طن، لافتة إلى انه ارتفع إلى 12.77 مليون طن في العام الجاري.

endNewsMessage1