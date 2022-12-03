مبیعات النفط الایراني تتجاوز میلیون برمیل یومیا

اعلن رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري الاسلامي في ايران محمدرضا بورابراهيمي، أن مبيعات ايران للنفط تجاوزت ميليون برميل يوميا.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري الاسلامي في ايران محمدرضا بورابراهيمي الی حجم مبيعات النفط للبلاد، قائلا: "ان مبيعات نفطنا قد تجاوزت الميليون برميل ووصلت الى 1.2 ميليون برميل يوميا.

وأضاف: "ان هذه المبيعات في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تظهر زيادة بنسبة 20 في المائة، وعلى الصعيد الاخر، فإن بيع المنتجات النفطية التي لا تخضع للعقوبات قد اندرج على جدول الأعمال."

وصرح رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان: "الشيء اللافت في الوضع الحالي هو أن وصولنا إلى موارد العملات الأجنبية في الخارج قد ازداد أكثر من ذي قبل."

وذكر بور إبراهيمي أن الاعتماد على بيع المنتجات النفطية يمكن أن يجلب لنا عائدات كبيرة من العملات الأجنبية.

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