وزیرا النفط الایراني والفنزویلي یبحثان هاتفیا بشان تطویر التعاون المشترک

وافادت وزارة النفط في تقرير لها، ان وزير النفط الإيراني جواد أوجي اجرى محادثة هاتفية مع نائب رئيس الجمهورية وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي بشأن تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة وآخر التطورات في سوق النفط بالعالم.

وخلال فترة الحكومة الثالثة عشرة الحالية، اتخذت إيران وفنزويلا طريقًا جديدًا لتوسيع التعاون ، وكانت هذه الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية إحدى النقاط المحورية لدبلوماسية وزارة النفط ، وهناك تعاون مكثف جار في هذا المجال.

وخلال زيارة وزير النفط الايراني والوفد المرافق له لفنزويلا قبل عدة اشهر، تم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال التطوير والإنتاج في حقول النفط والغاز ، وتحديث المصافي وتجديدها ، والاستفادة من طاقات المصافي ، وتدريب القوى العاملة ونقل الخبرات في مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية ، وتم التوقيع على تصدير الخدمات الفنية الهندسية ونقل التكنولوجيا وتطوير أسواق تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز والمنتجات النفطية.

وقبل فترة ، أعلن وزير النفط الايراني جواد أوجي إطلاق أول مصفاة ايرانية عابرة للحدود الوطنية باسم "ال باليتو" في فنزويلا تقوم يوميا بتكرير 100 الف برميل من النفط الخام المنتج في حقول النفط الايرانية.

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