البنک العالمي: عوائد إیران من ایفاد العمالة للخارج بلغت 600 ملیون دولار

قدّر البنك العالمي عائدات الجمهورية الاسلامية الايرانية من النقد الأجنبي من ايفاد العمالة إلى الخارج بـ 600 مليون دولار في عام 2022 لتحل في المرتبة الثامنة بين دول المنطقة.

ونشر البنك الدولي تقريرًا عن ايفاد العمالة إلى الخارج وأعلن أنه في عام 2022 ، كسبت دول العالم 626 مليار دولار من إرسال العمالة إلى الخارج واضاف: ارتفع الدخل من العملات الأجنبية لدول العالم من ايفاد العمالة هذا العام بنسبة 5٪ مقارنة بالعام السابق.

وفقًا لهذا التقرير ، من بين مناطق العالم المختلفة ، تتمتع جنوب آسيا بأعلى دخل من النقد الأجنبي من إيفاد العمالة في عام 2022. ويقدر إجمالي العملات الأجنبية للقوى العاملة المهاجرة في هذه المنطقة بـ 163 مليار دولار هذا العام ، والتي نمت بنسبة 3.5٪ مقارنة بالعام السابق. يقدر دخل النقد الأجنبي لمنطقة شرق آسيا وأوقيانوسيا من ايفاد العمالة هذا العام بنحو 134 مليار دولار ، وأوروبا وآسيا الوسطى بـ 72 مليار دولار ، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بـ 142 مليار دولار ، وأفريقيا جنوب الصحراء بـ 53 مليار دولار.

وتم الإعلان عن دخل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ايفاد العمالة في عام 2022 إلى 63 مليار دولار ، والذي نما بنسبة 2.5٪ مقارنة بالعام السابق.

وبحسب تقديرات البنك الدولي ، فقد حققت إيران ما يزيد عن 0.6 مليار دولار من دخل النقد الأجنبي من ايفاد العمالة إلى الخارج في عام 2022 ، وفي هذا الصدد احتلت المرتبة الثامنة بين دول المنطقة.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، تحتل مصر المرتبة الأولى بدخل 32.3 مليار دولار ، والمغرب 11.4 مليار دولار ، ولبنان 6.8 مليار دولار ، والأردن بـ 4.6 مليار دولار ، وفلسطين 3.5 مليارات دولار ، وتونس مع. 2.1 مليار دولار ، الجزائر 1.8 مليار دولار ، وإيران 0.6 مليار دولار والعراق 0.1 مليار دولار على التوالي.

على الصعيد العالمي ، تتمتع الهند بأعلى دخل من إيفاد العمالة. في عام 2022 ، حققت الهند أكثر من 100 مليار دولار من إرسال العمالة إلى الخارج ، والمكسيك 60 مليار دولار والصين 51 مليار دولار في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي. وجاءت الفلبين بـ 38 مليار دولار ، ومصر بـ 32 مليار دولار ، وباكستان بـ 29 مليار دولار ، وبنغلاديش بـ 21 مليار دولار ، ونيجيريا بـ 21 مليار دولار على التوالي.

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