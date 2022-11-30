وزیر النفط: تلقینا جمیع الدیون والمستحقات المتاخرة من العراق

قال وزير النفط "جواد اوجي" اننا تلقينا جميع مستحقات متأخرة من صادرات النفط والغاز الى العراق خلال العامين الماضي والحالي.

وقال جواد أوجي اليوم الأربعاء للصحافيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء : مع بداية الحكومة الثالثة عشرة استخدمت وزارة النفط كل طاقاتها و وقعت اتفاقيات لبيع النفط مع العديد من الدول خاصة أمريكا اللاتينية في اطار انتهاج الدبلوماسية القوية للطاقة.

واشار وزير النفط إلى استلام مطالبات وزارة النفط من دول أخرى و أضاف: تلقينا جميع مستحقات متأخرة تعود الى العام الماضي وكذلك ما تتعلق بالعام الحالي، لا سيما مستحقاتنا من صادرات النفط والغاز إلى العراق.

وأكد أوجي: في العام الماضي حصلنا على نحو مليار يورو وهذا العام تلقينا 1.6 مليار يورو.

وبشأن حجم صادرات الغاز إلى العراق قال: هذا العام زاد حجم صادرات الغاز إلى العراق بمقدار 1.5 مليار متر مكعب مقارنة بالعام الماضي وليست هناك اي مستحقات من صادرات الغاز الى العراق.

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