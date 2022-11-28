التجارة الخارجیة الإیرانیة تتجاوز 69 ملیارا دولار

أعلن المتحدث باسم الجمارك الإيرانية أن التجارة الخارجية للبلاد بلغت 69 مليارا و 484 مليون دولار بزيادة 10٪ في الأشهر الثمانية من العام الحالي.

وقال المتحدث باسم الجمارك روح الله لطيفي، بلغت واردات في التجارة الخارجية للبلاد 37 مليارا و 116 مليون دولار، و 32 مليارا و 368 مليونا للصادرات.

وأضاف، ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية خلال هذه الفترة بنسبة 4.44٪ وزادت قيمة الواردات بنسبة 15.25بالمئة.

وكانت الإمارات والصين وتركيا والهند وألمانيا ، المصدر الرئيسي للواردات في الأشهر الثمانية الأخيرة.

endNewsMessage1