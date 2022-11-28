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خانه | اقتصاد

التجارة الخارجیة الإیرانیة تتجاوز 69 ملیارا دولار

أعلن المتحدث باسم الجمارك الإيرانية أن التجارة الخارجية للبلاد بلغت 69 مليارا و 484 مليون دولار بزيادة 10٪ في الأشهر الثمانية من العام الحالي.

التجارة الخارجیة الإیرانیة تتجاوز 69 ملیارا دولار

وقال المتحدث باسم الجمارك روح الله لطيفي، بلغت واردات في التجارة الخارجية للبلاد 37 مليارا و 116 مليون دولار، و 32 مليارا و 368 مليونا للصادرات.

وأضاف، ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية خلال هذه الفترة بنسبة 4.44٪ وزادت قيمة الواردات بنسبة 15.25بالمئة.

وكانت الإمارات والصين وتركيا والهند وألمانيا ، المصدر الرئيسي للواردات في الأشهر الثمانية الأخيرة.

 

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في الخارجية التجارة مليارا ٦۹

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