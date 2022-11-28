"ایران خودرو" تنتج أکثر من 400 الف سیارة خلال 8 أشهر

أعلن نائب رئيس مجموعة "إيران خودرو" لصناعة السيارات الايرانية كيانوش بور مجيب بان انتاج المجموعة تجاوز 400 الف سيارة من مختلف الانواع خلال الاشهر الثمانية الاخيرة.

وقال بورمجيب انه منذ بداية العام الحالي (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) وحتى نهاية الشهر الثامن تمكنا من إنتاج 402 ألفاً و 896 سيارة في قطاع الركاب والقطاع التجاري بزيادة نسبتها 42٪.

واعتبر الظروف بانها جيدة فيما يتعلق بسلسلة توفير الأجزاء المطلوبة لخطوط الإنتاج وأضاف: ان معدل الإنتاج اليومي للمجموعة يبلغ الان ​​2700 سيارة ، وبناء على ذلك ، فإن العرض للسوق هو أيضا في حالة جيدة.

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