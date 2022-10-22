المرکزي الایراني: عودة 85 بالمئة من العملة الاجنبیة مصدرها الصادرات

أعلن رئيس البنك المركزي الايراني، عودة 85 بالمئة من العملة الاجنبية التي مصدرها الصادرات الى البلاد بالوقت الراهن.

وأوضح محافظ البنك " علي صالح آبادي" في تصريح اليوم السبت (بمناسبة اليوم الوطني للصادرات)، أن تدفق العملة الاجنبية التي مصدرها المصدرون، ايجابي ويتحسن، وأن نسبة 85 بالمئة بهذا الخصوص يعد نسبة جيدة جدا ومن المتوقع بلوغها نسبة 100 بالمئة في القريب العاجل.

وشدد على أن البنك سيقدم المحفزات للمصدرين والنشطاء في التصدير، وأن البلاد لاتحتاج العملة الاجنبية المتأتية من الصادرات فحسب بل تحتاج الى السلع التصديرية التي تتمتع بالميزة النوعية والسعرية لتميزها في الاسواق العالمية وحتى في الداخل.

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