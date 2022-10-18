صادرات الغاز الایراني تنمو 20 بالمئة

أعلن مسؤول بشركة الغاز الوطنية الايرانية، أن صادرات الغاز في الشهور الخمسة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 اغسطس/آب 2022، قد سجل زيادة بنحو 20 بالمئة على اساس سنوي.

وأشار " حسين علي محمد حسيني" مدير التخطيط بالشركة الوطنية في ندوة حول "ادارة الطاقة والكربون" في شيراز اليوم الثلاثاء، أن الشركة تقدم خدمات الغاز الى اكثر من 26 مليون مشترك في البلاد وأن طاقة تكرير الغاز تخطت مليار متر مكعب في ايران منذ السنة الماضية ( انتهت 20 مارس/آذار 2022).

وبيّن أن حصة ايران من تجارة الغاز العالمية بالرغم من احتوائها على احتياطات ضخمة تبلغ اقل من 2 بالمئة فيما تستحوذ روسيا على اكثر من 19 بالمئة.

حسيني أكد أن بحسب التقديرات فان الاستثمارات الموجودة في أنشطة المنبع لقطاع الغاز تتخطى 70 مليار مليار دولار.

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