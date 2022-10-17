إیران تدشن مصفاة "إل بالیتو" لتکریر النفط الخام في فنزویلا

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، تدشين مصفاة "إل باليتو" لتكرير النفط الخام في فنزويلا، حيث سيتم فيها تكرير ما يربو عن 100 ألف برميل من النفط الإيراني.

وقال جواد أوجي: "تكرير النفط خارج الحدود الوطنية، شكل أحد الأهداف الرئيسية لوزارة النفط الإيرانية على مدى العقود الأربعة الماضية".

وأشار إلى أن "هذا المشروع تحقق بفضل جهود الزملاء لدى شركة النفط الوطنية، بدءا من مصافي فنزويلا، ومن ثم سيشمل البلدان الأخرى".

كما ثمن أوجي "أداء وجهود شركة النفط الوطنية في احتواء الهجمات السيبرانية".

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