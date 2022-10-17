نمو قطاع صناعة السیارات وقطع الغیار فی ایران قرابة 22 بالمائة

وقال أميد قاليباف: ان اعلى نسبة نمو في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال النصف الاول من العام الايراني الجاري، كانت من حصة قطاع السيارات وقطع الغيار بنسبة نمو قرابة 22 بالمائة، ويليه قطاع الآلات والمعدات بنسبة نمو 16.2 بالمائة.

وبيّن: ان قطاع السيارات وقطع الغيار، حقق رقما قياسيا بنسبة نمو 21.9 بالمائة خلال النصف الاول من العام الجاري.

وأضاف: ان نسب النمو العالية كان من حصة القطاعات الكبرى، فيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة حققت نسبة نمو بالمعدل 1.9 بالمائة، وهي اقل بكثير من نسبة نمو الصناعات الكبرى والتي بلغت 6 بالمائة.

وأر دف: ان الشركات الصناعية المشاركة في بورصة طهران، تبلغ 280 شركة، وهي تشكل قرابة 50 بالمائة من قطاع الصناعة.

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