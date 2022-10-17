أسعار الغاز تنخفض إلى مستوى هو الأدنى فی نحو 4 أشهر

انخفضت أسعار الغاز في تعاملات الاثنين، بنسبة 6% إلى دون مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 24 يونيو 2022.

وافتتحت تداولات اليوم العقود الآجلة للوقود الأزرق على مؤشر TTF على انخفاض بنسبة 6.4% عند 1333 دولار لكل ألف متر مكعب.

وكانت أسعار الغاز قد انهت تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة الماضي عند 1424.2 دولار لكل ألف متر مكعب.

وعلى الرغم من تراجع أسعار الغاز في الأسواق الأوروربية فإنها ما تزال عند مستويات مرتفعة وتشكل تهديدا لاقتصادات الدول الأوروبية.

endNewsMessage1