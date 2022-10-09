العراق بصدد زیادة استیراد الغاز الایراني

وفي تصريح صحفي اليوم الاحد، لفت موسى، ان حجم استيراد العراق من الغاز الايراني، يبلغ في الوقت الحاضر 20 مليون متر مكعب يوميا؛ مبينا ان "هذا الحجم لايسد حاجة البلد، خاصة وان هناك بعض الوحدات التوليدية محددة احمالها بسبب نقص الغاز".

وصرح هذا المسؤول العراقي، ان "هناك مفاوضات واجتماعات وزيارات دورية مع الجانب الايراني وبتنسيق عالٍ من أجل زيادة اطلاقات الغاز، استعداداً لمنظومة الاحمال الشتوية ورفع معدلات الانتاج"؛ بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).

واضاف، ان "وفداً سيزور إيران لرفع معدلات الغاز والالتزام التام بفقرات العقد المبرم، خاصة بعد سداد العراق كامل المستحقات مع الجانب الايراني"؛ على حد تعبير المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية.

وتابع موسى : لاتوجد اي ديون للجانب الايراني بشأن مستحقات الغاز المورد؛ لافتاً الى أن "عدم اقرار الموازنة أثر بشكل كبير في عمل الوزارة وحاجة الوزارة الى سيولة لقاء دفع مستحقات الغاز المورد للاشهر المتبقية من السنة".

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