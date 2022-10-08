أكد وزير التجارة والصناعة والمعادن الايراني نمو تصدير السلع الى روسيا بنسبة 180 بالمئة في شهر مرداد"، الخامس بترتيب السنة المالية الجارية المنتهي 20 اغسطس/آب 2022.

وأضاف " رضا فاطمي أمين" في تصريح الجمعة، أن صادرات البلاد في الشهور الخمسة الاولى من السنة الجارية ( فترة 21 مارس/آذار حتى 20 اغسطس/آب 2022) قد نمت 24 بالمئة على اساس سنوي.

وأستطرد أن الصادرات الى دول افريقيا قد سجلت نموا بنسبة 100 بالمئة.

من جهة ثانية أكد الوزير فاطمي أن انتاج الصلب والجرارات الزراعية قد شهد زيادة بنسبة 50 و10 بالمئة على التوالي في النصف الاول من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 سبتمبر/أيلول.

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