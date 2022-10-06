خفضت شركة "أرامكو" السعودية العملاقة للنفط، اليوم الخميس، أسعار النفط لأوروبا، ورفعتها للولايات المتحدة التي تعد سوقا محدودا للخام العربي.

وبحسب تقديرات لوكالة "بلومبيرغ"، فإن جميع أسعار صادرات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني لشمال غرب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط انخفضت، ورفعت سعر درجات الخام المصدرة للولايات المتحدة بمقدار 20 سنتا للبرميل.

حصة السعودية في السوق الولايات المتحدة صغيرة نسبيا. ظلت الأسعار في سوقها الرئيسي في آسيا دون تغيير إلى حد كبير، حيث تم تداول المؤشر العربي الخفيف بزيادة 5.85 دولار للبرميل عن المؤشر الإقليمي.

اتفقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، يوم الأربعاء، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020 في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.

وعقب قرار المنتجين، الأربعاء، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن شعوره بالخيبة تجاه اتفاق "أوبك +"، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.

فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الدول الغربية، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا.

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