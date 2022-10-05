نقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة، أن مجموعة "أوبك+" وافقت في اجتماعها اليوم الأربعاء على خفض إنتاج المجموعة بمعدل مليوني برميل يوميا.

لكن لم يتم الكشف عن الفترة الزمنية التي يخطط أن يشملها تخفيض الإنتاج الجديد.

وعقدت دول مجموعة "أوبك+"، التي تضم دولا منتجة للنفط من منظمة "أوبك" وخارجها، اجتماعا في فيينا اليوم لبحث أسواق النفط واستراتيجية الإنتاج، وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في العالم، الأمر الذي سيؤثر على الطلب على الخام.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة أن السعودية وروسيا وأعضاء آخرين في "أوبك +" يخططون للإعلان عن تخفيضات كبيرة في كميات إنتاج النفط.

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